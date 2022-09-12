Arızalanan kamyonet zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı - Son Dakika
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Arızalanan kamyonet zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı

12.09.2022 22:09
Arızalanan kamyonet zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı

AYDIN'ın Nazilli İlçesinde arıza yaparak yolda kalan kamyonet 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu.

AYDIN'ın Nazilli İlçesinde arıza yaparak yolda kalan kamyonet 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Hamzabali Mahallesi Denizli- Aydın Karayolunda meydana geldi. Nazilli'den Denizli istikametine seyir halinde olan Ahmet Sarıkaya yönetimindeki 35 AKJ 836 plakalı kamyonet yolda arıza nedeniyle duran Süleyman Ersoy idaresindeki 35 AL 7125 plakalı kamyonete çarpmamak için yavaşladı. O sırada arkasından gelen Ferdi Coşkun yönetimindeki 20 AJ 529 plakalı bir başka kamyonet Sarıkaya'nın kamyonetine çarptı. Ali Saklı idaresindeki çekici de kaza yapan araçlara çarptı. Zincilerleme kazada araçlarda büyük hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ferdi Coşkun ile araçta bulunan Özen Coşkun ve Mustafa Coşkun ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arızalanan kamyonet zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı - Son Dakika

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