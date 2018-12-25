Son Dakika Haberleri: Arızalanan Lastik Botla Akıntıya Kapılan 62 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Arızalanan Lastik Botla Akıntıya Kapılan 62 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

18 dakika önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde lastik bot ile Yunanistan'a gitmek isterken akıntıya kapılan 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Arızalanan Lastik Botla Akıntıya Kapılan 62 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, System.String[]
İzmir'in Seferihisar ilçesinde lastik bot ile Yunanistan'a gitmek isterken akıntıya kapılan 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinin Sığacık açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan bir grubun motor arızası nedeniyle akıntıya kapıldığı bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri operasyon düzenledi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik botunca tespit edilen lastik bot içerisindeki 24 Orta Afrika, 15 Kongo, 10 Mali, 3 Filistin, 2 Burkina Faso, 2 Kamerun, 2 Togo, 2 Senegal ve 2 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 62 düzensiz göçmen (27 kadın, 32 erkek, 3 çocuk) kurtarıldı.

62 düzensiz göçmen yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:48 Kaynak: İHA

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