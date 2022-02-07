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Arızalanan metrobüs yolda kaldı - Son Dakika

Arızalanan metrobüs yolda kaldı

07.02.2022 18:48

- Arızalanan metrobüs yolda kaldı Seyir halindeki metrobüs arıza yaptı, araçtan tahliye edilen vatandaşlar Cennet Mahallesi istasyonuna kadar hat üzerinde yürümek zorunda kaldı.

- Arızalanan metrobüs yolda kaldı

İSTANBUL - Seyir halindeki metrobüs arıza yaptı, araçtan tahliye edilen vatandaşlar Cennet Mahallesi istasyonuna kadar hat üzerinde yürümek zorunda kaldı.

Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme yönüne seyir eden metrobüs saat 17: 30 sıralarında Cennet Mahallesi durağı ile Florya durağı arasında arızalandı. Yarı yolda arızalanan metrobüs nedeniyle yolcular araçtan inip tekrar durağa dönerken, arızalanan metrobüs çift yönlü olan yolda kenara çekildi.

Arızalanan metrobüs yolda kaldı
Arızalanan metrobüs yolda kaldı
Arızalanan metrobüs yolda kaldı

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Beylikdüzü, İstanbul, Metrobüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arızalanan metrobüs yolda kaldı - Son Dakika


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