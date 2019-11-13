Son Dakika Haberleri: Arızalanan minibüsün polisin yardımıyla yol kenarına itilme anı güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Arızalanan minibüsün polisin yardımıyla yol kenarına itilme anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Arızalanan minibüsün polisin yardımıyla yol kenarına itilme anı güvenlik kamerasında

7 saat önce

Diyarbakır'da arızalanan minibüsün trafik polisinin yardımıyla yol kenarına itilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Arızalanan minibüsün polisin yardımıyla yol kenarına itilme anı güvenlik kamerasında, System.String[]

Diyarbakır'da arızalanan minibüsün trafik polisinin yardımıyla yol kenarına itilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağlar ilçesi Aydın Arslan Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen minibüs arıza yaptı. Trafiğin yoğun olduğu saatte arızalanan aracını yol kenarına itmeye çalışan sürücünün yardımına durumu fark eden kavşakta görevli polis memuru yetişti.

Polis memurunun, aracı sürücü ile yol kenarına itmesi ve bir polis otomobilinin de arızalı aracı arkadan takip ederek yol emniyetini sağlaması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Trafik polisinin yardımı, çevredeki vatandaşlardan da takdir gördü.

Diyarbakır, Bağlar, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:28 Kaynak: AA
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