Arızalanan motoryat sürüklendi, 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde sürüklenen motoryattaki 2 kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaada açıklarındaki arızalanan bir motoryat, rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım istenmesi üzerine Bodrum Limanı'ndaki KIYEM-6 botu bölgeye sevk edildi. İçerisinde 2 kişinin olduğu tekne, KIYEM-6 botuna yedeklenerek emniyetli bir şekilde limana getirildi.

(Hamdi Yörür/İHA)