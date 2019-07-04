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Arızalanan motosikletiyle otomobilin camına tutunup seyahat eden motosikletli kamerada

1 saat önce

Arızalanan motosikletiyle otomobilin camına tutunup seyahat eden motosikletli kamerada Yolda kalan motosiklet sürücüsü otomobilin camına tutunarak ilerledi Canını tehlike attı zaman zaman şoförle sohbet ettiİSTANBUL - E-5 karayolu Maltepe mevkiinde yolda kalan motosiklet sürücüsü, bir...

Arızalanan motosikletiyle otomobilin camına tutunup seyahat eden motosikletli kamerada
Yolda kalan motosiklet sürücüsü otomobilin camına tutunarak ilerledi
Canını tehlike attı zaman zaman şoförle sohbet etti
İSTANBUL - E-5 karayolu Maltepe mevkiinde yolda kalan motosiklet sürücüsü, bir otomobilin camına tutunarak ilerledi. Hem araç sürücüsü hem de motosiklet sürücüsü bu davranışları ile trafikte olası bir faciaya davetiye çıkardı. Zaman zaman sohbete de dalan iki sürücü trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden olurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay E-5 karayolu Maltepe mevkiinde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Yolda kalan bir motosiklet sürücüsüne başka bir otomobil sürücüsü yardım etmek istedi. Motosiklet sürücüsü, seyir halindeki otomobilin camına tutunarak ilerledi. İki sürücü de bu sorumsuz davranış ile hem kendi canlarını hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydılar. Zaman zaman camdan sohbet eden iki sürücü görenleri hayrete düşürdü. Şans eseri bir kaza yaşanmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu.
Motosikletlinin trafikte tehlikeli yolculuğu yoldaki başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletli şahıs seyir halinde olan otomobilin camına tutunarak ilerliyor.Zaman zaman da sohbet etmeyi ihmal etmeyen sürücüleri diğer sürücüler şaşkınlıkla izliyor.
Arızalanan motosikletiyle otomobilin camına tutunup seyahat eden motosikletli kamerada
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:29 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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