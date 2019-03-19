Son Dakika Haberleri: Arızalanan Otomobile, Otomobil Çarptı: 5 Yaralı

Arızalanan Otomobile, Otomobil Çarptı: 5 Yaralı

26 dakika önce

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, arızalanarak yol kenarında duran otomobile arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Arızalanan Otomobile, Otomobil Çarptı: 5 Yaralı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, arızalanarak  yol kenarında duran otomobile arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Bartın Karayolu Akyamaç köyü mevkiinde meydana geldi. Muhammer Durmuş (36) idaresindeki 06 HE 608 plakalı otomobil, Ahmet Taş'ın (20) arıza yapması nedeniyle yol kenarına park ettiği 55 LN 492 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüleri Muhammer Durmuş, Ahmet Taş ile araçlarda bulunan Serkan Güner (20), Ferat Atılgan (36) ve Aleyna Melisa Çetin (20) yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Muammer Durmuş'un alkollü olduğu tespit edilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Çaycumazonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:25 Kaynak: DHA

Bartın, Zonguldak, Çaycuma, Güncel
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