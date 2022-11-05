Ayçelik'e, otomobilden indiği sırada arkadan gelen Mehmet Karakış yönetimindeki kamyonet çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet ile otomobil arasında sıkışan sürücü Ayçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ayçelik'in cesedi, yapılan incelemeden sonra adli tıp morguna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Sincan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Arızalanan otomobilin talihsiz sürücüsü, kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Son Dakika

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