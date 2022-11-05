Bugün saat 11.30 sıralarında İstanbul Yolu Sincan yol ayırımında Sedat Ayçelik'in kullandığı otomobil, sol şeritte seyir halindeyken arıza yaptı.
Ayçelik'e, otomobilden indiği sırada arkadan gelen Mehmet Karakış yönetimindeki kamyonet çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet ile otomobil arasında sıkışan sürücü Ayçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ayçelik'in cesedi, yapılan incelemeden sonra adli tıp morguna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Arızalanan otomobilin talihsiz sürücüsü, kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Son Dakika