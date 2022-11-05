Arızalanan otomobilin talihsiz sürücüsü, kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Son Dakika
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Arızalanan otomobilin talihsiz sürücüsü, kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybetti

05.11.2022 16:41

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yolda arızalanan otomobilinden inen Sedat Ayçelik, arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.

Bugün saat 11.30 sıralarında İstanbul Yolu Sincan yol ayırımında Sedat Ayçelik'in kullandığı otomobil, sol şeritte seyir halindeyken arıza yaptı.

Arızalanan otomobilin sürücüsü, kamyonetin çarpmasıyla öldü

KAMYONET ÇARPTI

Ayçelik'e, otomobilden indiği sırada arkadan gelen Mehmet Karakış yönetimindeki kamyonet çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet ile otomobil arasında sıkışan sürücü Ayçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ayçelik'in cesedi, yapılan incelemeden sonra adli tıp morguna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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İstanbul, Sincan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arızalanan otomobilin talihsiz sürücüsü, kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Son Dakika

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