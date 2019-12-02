Son Dakika Haberleri: Arızalanan otomobilin yağmur altında polis tarafından itilme anı kameraya yansıdı
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Arızalanan otomobilin yağmur altında polis tarafından itilme anı kameraya yansıdı

6 saat önce

Diyarbakır'da arızalanan otomobilin trafik polisi tarafından yağmur altında itilme anı kameraya yansıdı.

Arızalanan otomobilin yağmur altında polis tarafından itilme anı kameraya yansıdı, System.String[]

Diyarbakır'da arızalanan otomobilin trafik polisi tarafından yağmur altında itilme anı kameraya yansıdı.

Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Seyrantepe Bulvarında sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil arıza yaptı.

Durumu fark eden trafik polisi yağışın etkisiyle yoğunlaşan trafik akışını rahatlatmak için otomobili bir süre iterek sürücüye yardımcı oldu.

Trafik polisinin yağmur altında gösterdiği duyarlılık takdir görürken, o anları trafikte seyir halindeki bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.

Diyarbakır, Kayapınar, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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