Son Dakika Haberleri: Arızalanan Otomobilini Götürdüğü Tamirhanede Tüfekle Vuruldu

Arızalanan Otomobilini Götürdüğü Tamirhanede Tüfekle Vuruldu

39 dakika önce

Şanlıurfa'da, Süphan Kılıç (37), arızalanan otomobilini tamirhaneye götürdü.

Arızalanan Otomobilini Götürdüğü Tamirhanede Tüfekle Vuruldu, System.String[]
Şanlıurfa'da, Süphan Kılıç (37), arızalanan otomobilini tamirhaneye götürdü. Tamirhane çalışanının bakımını yaptığı av tüfeği kazara ateş alınca saçmalar, Kılıç'a isabet etti. Ağır yaralanan Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Halfeti ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Süphan Kılıç, arıza yapan otomobilini oto tamirhanesine getirdi. Bu sırada kalfa Yaşar B. (32), ruhsatsız av tüfeğinin bakımını yaparken, silah kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Kılıç'a isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan ve ağır yaralanan Kılıç, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Kılıç, Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi. Kılıç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Süphan Kılıç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yaşar B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:10 Kaynak: DHA

Halfeti, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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