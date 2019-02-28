Son Dakika Haberleri: Arızalanan Teknede Mahsur Kalan Balıkçı Kurtarıldı

Arızalanan Teknede Mahsur Kalan Balıkçı Kurtarıldı

1 saat önce

Antalya'da arızalanan teknede mahsur kalan balıkçı sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Arızalanan Teknede Mahsur Kalan Balıkçı Kurtarıldı, System.String[]
Antalya'da arızalanan teknede mahsur kalan balıkçı sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Lara Sahili açıklarından denize açıldığı teknenin motoru arıza yapan balıkçı, telefonla ulaştığı emniyet yetkililerinden yardım istedi.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ile Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı kurtarma ekipleri ismi açıklanmayan balıkçıyı bulunduğu yerden aldı.

Arızalanan tekne ise sahil güvenlik botuna bağlanarak karaya çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:23 Kaynak: AA

Muratpaşa, Antalya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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