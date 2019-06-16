Son Dakika Haberleri: Arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
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Arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

14 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor arızası yaparak sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor arızası yaparak sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Aspat Mahallesi açıklarında gezinti ve sportif amaçlı denize açılan, içerisinde 4 kişinin bulunduğu "Giray-2" isimli teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Arama kurtarma çalışması başlatan Sahil Güvenlik botu, teknedekileri kurtardı.
Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenen tekne Akyarlar Limanı'na çekildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:46 Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum, Muğla, Güncel
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