Arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor arızası yaparak sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:46 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde motor arızası yaparak sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Aspat Mahallesi açıklarında gezinti ve sportif amaçlı denize açılan, içerisinde 4 kişinin bulunduğu "Giray-2" isimli teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Arama kurtarma çalışması başlatan Sahil Güvenlik botu, teknedekileri kurtardı.
Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenen tekne Akyarlar
Limanı'na çekildi.
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