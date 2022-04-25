Arızalanan tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı - Son Dakika
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Arızalanan tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı

25.04.2022 11:18
Arızalanan tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı

Fethiye Tersane Adası açıklarında motor arızası yapan ve sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.

Fethiye Tersane Adası açıklarında motor arızası yapan ve sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.

Tersane adası açıklarında arıza yapan ve açık denizde sürüklenen tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Müdürlüğü kurtarma botu sevk etti. İçinde 3 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Fethiye'ye emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Fethiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arızalanan tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı - Son Dakika


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