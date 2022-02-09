ARIZALANAN TELESİYEJDE MAHSUR KALDILAR - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezinde tatilciler arızalanan telesiyejde mahsur kaldı. Bazıları karların üzerine atlarken, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından telesiyej yeniden çalıştırıldı.

Samanlı dağlarının zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nin Geyik alanı mevkiinde bulunan telesiyej öğle saatlerinde arızalandı. Arızanın giderilmesini bekleyen tatilciler soğuktan etkilendi. Telesiyejde bulunanlardan bazıları karların üzerine atladı. Karların üzerine atlayanlar snowboardla pistten aşağı indi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından arıza giderildi. Telesiyejde bulunanlar arızanın giderilmesiyle zirveye doğru hareket etti. Tatilciler, telesiyejde mahsur kaldıkları ve karların üzerine atladıkları anları sosyal medyadan paylaştı.

Otel yöneticileri, elektrik kesintilerinin yaşanması nedeniyle telesiyejlerin jeneratörünün kendisini kilitlemesinden dolayı yaklaşık yarım saat bir kesinti yaşandığını ve sorunun çözüldükten sonra yeniden telesiyejlerin çalıştırıldığını açıkladı.