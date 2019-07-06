Arızalanan tır kara yolunda ulaşımı aksattı

Kocaeli'de bir tırın arızalanması nedeniyle D-130 kara yolunun İzmit istikametinde trafikte aksama yaşandı.

Kocaeli'de bir tırın arızalanması nedeniyle D-130 kara yolunun İzmit istikametinde trafikte aksama yaşandı.

Cumhuriyet Mahallesi Değirmendere Kültür Merkezi mevkisinde, Diyarbakır'dan kente büyükbaş hayvan getirdiği öğrenilen Selahattin Kurt idaresindeki 21 AAF 185 plakalı tır, tali yoldan D-130 kara yolu İzmit yönüne dönerken dorseyle çekiciyi birbirine bağlayan parça kırıldı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve trafik ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Trafiğe kapatılan D-130 kara yolunun İzmit yönünde yoğun araç kuyrukları oluştu.

Tır ve dorsesi, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından vinçle kaldırılarak götürüldü.

Çalışmanın ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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