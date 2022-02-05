Arızalanıp geriye kayan tırın çarptığı otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı - Son Dakika

Çorum'da arızalanıp geriye kayan tırın otomobile çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Un yüklü UU 887-V yabancı plakalı tır, Samsun- Ankara kara yolu Sıklık mevkisindeki rampada arızalanınca sürücüsü yolda durarak soruna bakmak için araçtan indi.

Bu sırada geriye kayan tır, önce arkadan gelen Kemal Çalışkan'ın kullandığı 66 LP 131 plakalı otomobile, sonra refüjdeki bariyere çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çalışkan olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan ve yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Samsun yönü ulaşıma kapatıldı, diğer yönde ise trafik kontrollü olarak veriliyor.