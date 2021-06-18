Arızalar gideriliyor, su kesintilerinin önüne geçiliyor - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisalıların içme suyu tüketimini kesintisiz ve kaliteli hale getirmek adına enerji temini çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu amaçla MASKİ, hava şartları nedeniyle arızalanan sistemlerde bakım onarım yenileme işleri yürütüyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Alaşehir, Köprübaşı, Yunusemre ve Selendi ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu bozulan elektrik trafoları yenilendi. Çalışmalar ile mahallelerin içme suyu sondajlarına enerji sağlayan sistemin uzun süre devre dışı kalması önlenerek vatandaşa içme suyu sağlandı.