Son Dakika Haberleri: Arızaları Gidermek İçin 3 Kilometre Yürüdüler

Arızaları Gidermek İçin 3 Kilometre Yürüdüler

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, kırsal mahallelerdeki arızaları gidermek için yoğun çaba gösteriyor.

Arızaları Gidermek İçin 3 Kilometre Yürüdüler, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, kırsal mahallelerdeki arızaları gidermek için yoğun çaba gösteriyor.

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, Gürpınar'ın Öveçli Mahallesi Yelekli mezrasındaki su hattında arıza meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden VASKİ ekipleri, yolun kardan kapalı olması nedeniyle 3 kilometre yürüyerek arızanın olduğu yere ulaştı.

Malzemeleri de at sırtında taşıyan ekipler, su hattındaki arızayı gidererek mezraya su verilmesini sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:06 Kaynak: AA

Van, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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