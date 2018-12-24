Arızaları Gidermek İçin 3 Kilometre Yürüdüler

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, kırsal mahallelerdeki arızaları gidermek için yoğun çaba gösteriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, kırsal mahallelerdeki arızaları gidermek için yoğun çaba gösteriyor.



VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, Gürpınar'ın Öveçli Mahallesi Yelekli mezrasındaki su hattında arıza meydana geldi.



Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden VASKİ ekipleri, yolun kardan kapalı olması nedeniyle 3 kilometre yürüyerek arızanın olduğu yere ulaştı.



Malzemeleri de at sırtında taşıyan ekipler, su hattındaki arızayı gidererek mezraya su verilmesini sağladı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hırsızlar Vanaları Çalınca İstanbul'a Su Veren Melen Nehrine Yakıt Sızdı

Belediye Parke Taşını Yol Yerine Vatandaşın Tarlasına Döşedi

Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz

Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması!