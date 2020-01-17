Arızalı araçları kiraladıkları gurbetçilere silah tehdidiyle boş senet imzalatan çete çökertildi (2) - Son Dakika

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Arızalı araçları kiraladıkları gurbetçilere silah tehdidiyle boş senet imzalatan çete çökertildi (2)
6 saat önce
5 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDIKayseri'de kiraya verdikleri araçların, yakıt ve yağını boşaltarak arızalanmış gibi gösterip kiralayan kişilere silah tehdidiyle boş senet imzalattıkları şüphesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 5'i, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:26 Kaynak: DHA
5 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI
Kayseri'de kiraya verdikleri araçların, yakıt ve yağını boşaltarak arızalanmış gibi gösterip kiralayan kişilere silah tehdidiyle boş senet imzalattıkları şüphesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 5'i, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 7'si, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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