Son Dakika Haberleri: Arızalı kamyonet motosikletle çekildi, çevredekiler şaşırdı
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Arızalı kamyonet motosikletle çekildi, çevredekiler şaşırdı

1 saat önce

SAMSUN'da arızalı kamyonetin, halata bağlandığı motosikletle çekilmeye çalışıldığı anlar, çevredekileri şaşırttı.

Arızalı kamyonet motosikletle çekildi, çevredekiler şaşırdı, System.String[]

SAMSUN'da arızalı kamyonetin, halata bağlandığı motosikletle çekilmeye çalışıldığı anlar, çevredekileri şaşırttı.

Terme ilçesinde arızalanan komyonetin, halata bağlı motorsikletle tamirciye götürülmek için taşındığını gören çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, şaşkınlarını gizleyemedi, bu anları da cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izlenirken, pek çok takipçi de, vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerleyen kamyonet ve motosiklet için 'Bu da oldu' yorumunda bulundu.

Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:53 Kaynak: DHA
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