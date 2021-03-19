Arızalı telefon kavgasında polise "Bunun hesabı kesilecek" tehdidi - Son Dakika

Arızalı telefon kavgasında polise "Bunun hesabı kesilecek" tehdidi

19.03.2021 14:33
Arızalı telefon kavgasında polise

Antalya'da arızalı telefonu iade etmek isteyen müşteri ile işyeri sahibi ve çalışanları arasındaki kavgayı polis ayırdı.

Antalya'da arızalı telefonu iade etmek isteyen müşteri ile işyeri sahibi ve çalışanları arasındaki kavgayı polis ayırdı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, "Haksız yere beni buraya attın. Bu yanına kalmayacak. Düşman mıyım ben. Haksız yere aldınız, bunun hesabı kesilecek" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddedeki bir iş yerinden aldığı cep telefonu arızalı çıkan Selçuk Ö., iade etmek istedi. İddiaya göre parasını geri isteyen Selçuk Ö. ile iş yeri sahibi ve çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Selçuk Ö., iş yeri sahibi ve yakınları tarafından darp edildi. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis ekipleri geldi. Kavgayı ayırmak isteyen polis ekipleri ile iş yeri arasında tartışma devam etti. Polise zorluk çıkarıp tehdit ettiği ileri sürülen iş yeri çalışanlarına ekipler biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Polise mukavemetini sürdüren S.C.'ye kelepçe takıldı. Ekip aracına alınan S.C., buradan da tehditlerine devam etti. Polis, tehditler savuran S.C. ve kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslara ayrıca pandemi kurallarını ihlalden kişi başı 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.

"Yanına kalmayacak"

Gözaltına alınan ve polise tehditler yağdıran S.C., "Haksız yere beni buraya attın. Bu yanına kalmayacak. Su getirin bana. Düşman mıyım ben. Haksız yere aldınız bunun hesabı kesilecek. Bunun hesabı senin yanına kalmayacak. Haksızlık yapıyorsun haksızlık. Suçsuz yere beni niye böyle yapıyorsun. Suçsuz yere yaptın sen bunu bana" dedi.

Öte yandan, kavga anı ve polisin kullandığı biber gazı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Selçuk, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arızalı telefon kavgasında polise 'Bunun hesabı kesilecek' tehdidi - Son Dakika


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