ZONGULDAK - Arızalı telsizleri 31 yıldır tamir ederek haberleşmeye katkı sağlıyor - Son Dakika

ZONGULDAK - Arızalı telsizleri 31 yıldır tamir ederek haberleşmeye katkı sağlıyor

27.04.2021 11:51
ZONGULDAK - Arızalı telsizleri 31 yıldır tamir ederek haberleşmeye katkı sağlıyor, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör telsizcilik işine gönül veren 56 yaşındaki Mustafa Yöntem, evinin altında babasından kalan 15 metrekarelik atölyede arızalı telsizlere adeta yeniden hayat veriyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör telsizcilik işine gönül veren 56 yaşındaki Mustafa Yöntem, evinin altında babasından kalan 15 metrekarelik atölyede arızalı telsizlere adeta yeniden hayat veriyor.

Bir dönem orduda astsubay olarak görev yaptıktan sonra kendi isteğiyle istifa ederek özel bir şirketten emekli olan evli ve bir çocuk babası Yöntem, ilgi duyduğu amatör telsizcilik için girdiği sınavda başarı elde ederek lisanslı telsizci oldu.

Kendisini geliştirerek iletişim kolunun yanı sıra bakım işlerine de başlayan Yöntem, 31 yıldır bozuk telsiz cihazlar ile satın aldığı eski telsizlerin ücretsiz tamirini yapıyor.

Zamanının büyük kısmını Elmatepe Mahallesi'ndeki apartmanın zemin katında babasından kalan 15 metrekarelik atölyede geçiren Yöntem, afet veya olağan dışı durumlarda kesintisiz iletişim sağlamak için katkı vermeye devam ediyor.

"Bu bir hobi, gönül işi"

Amatör telsizci Mustafa Yöntem, AA muhabirine, doktor, mühendis, gazeteci, berber ve terzi gibi birçok meslek grubundan amatör telsizci olduğunu anlattı.

Kesintisiz haberleşme ve afet durumlarında resmi birimlere gönüllü olarak destek veren amatör telsizcilerin sadece Türkiye'de değil, dünyayla da haberleşmeye katkı sağladığını vurgulayan Yöntem, "Amatör telsizcilik diye bir oluşumun olduğu bana söylendi. Derken devlet tarafından sınavlarının yapıldığını öğrendim. Çeşitli araştırmalar yaptıktan sonra çalıştım, sınavlarına girdim ve ilk olarak B sınıfı amatör telsizci lisansı aldım." dedi.

Eğitim alan amatör telsizcilerin ileriki zamanlarda antenlerden mekanik kısımlara kadar bilgi birikimine sahip olduğunu anlatan Yöntem, şöyle konuştu:

"Bu bilgi birikimini insanlarla paylaşıyoruz. Bu bir hobi, gönül işi. Özellikle son zamanlarda ülkemiz deprem, sel gibi birtakım afetlerle karşılaştı. Telsiz haberleşmesinin önemi de burada çok öne çıktı. Çünkü bizim sistemlerimiz herhangi bir şeye bağlı değil, dolayısıyla bir silsile zinciri bizde yok. Onun için bizler ekipmanlarımızı aldığımız gibi haberleşmenin kesik olduğu bölgelere gidebiliyoruz."

Yöntem, kendi aracındaki mobil istasyondan yurt dışındaki bir amatör telsizciyle haberleşebildiğine işaret ederek, "Bu işe gönül vermek lazım. Bunu mümkün olduğu kadar gençler arasında yaymaya, amatör telsizciliğin ne olduğunu bir bakıma anlatmaya çalışıyoruz. Bu noktada elektronik veya mekanik konusunda birtakım eğitim çalışmaları da var. İnsanlara bunu sevdirmek ve özendirmek lazım." dedi.

Amatör telsizciliğin çok keyifli bir uğraş olduğunu dile getiren Yöntem, ev, araç ve atölyesindeki 50'ye yakın telsiz cihazının hepsinin kendisi için çok değerli olduğunu kaydetti.

Zonguldak, Astsubay, Emekli, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Arızalı telsizleri 31 yıldır tamir ederek haberleşmeye katkı sağlıyor - Son Dakika


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