Arızalı vincini, çekmeye gelen vince bağlarken sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde Mustafa İvdil (52) arızalanan laslitk tekerlekli vincini, çekmeye gelen vince bağlarken, iki araç arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Aydın- Denizli Otoyolu inşaatında çalışan Mustafa İvdil'in kullandığı 27 TP 471 plakalı lastik tekerlekli vinç, bugün saat 13.30 sıralarında arızalandı. Arızalanan vinci çektirmek için başka bir vinç çağrıldı. İvdil, arıza yapan vincini, gelen diğer vince bağlamak için araya girdi. Ancak, hafif meyilli arazide arızalı vinç kaydı. İvdil, iki vinç arasında sıkıştı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İvdil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İvdil'in cansız bedeni jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.