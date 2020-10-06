Arızanın giderilmesinin ardından 'Asrın Projesi'nde ilk su KKTC'ye ulaştı - Son Dakika

"Asrın Projesi" olarak anılan KKTC Su Temin Projesi'ndeki arızanın giderilmesinin ardından, Anadolu suyu yeniden KKTC halkıyla buluştu. Kıbrıslı Türkler, Geçitköy Barajı'ndan ilk akan suya ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

KKTC Su Temin Projesi'nin Deniz Geçişi İsale Hattı'nda 8 Ocak'ta meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen onarım çalışmaları sona erdi. Projenin boru hatlarında meydana gelen arızanın giderilmesiyle ilgili Anamur açıklarında gerçekleştirilen, kalıcı çözüm üretmek amacıyla projede bazı değişikliklerin yapıldığı ve toplamda 6 geminin katıldığı çalışmalar başarıyla tamamlandı.

GEÇİTKÖY BARAJI'NA AKAN İLK SU KAMERADA

Sosyal medyada, suyun ilk aktığı ana ait görüntüler yayınlandı. Kıbrıslı Türkler sosyal medyadan Türkiye'ye gönderdiği teşekkür mesajında, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Proje kapsamında KKTC'ye yılda 75 milyon metreküp su ulaşırken, adanın 50 yıl boyunca kullanma ve içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacak.