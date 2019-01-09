Son Dakika Haberleri: Arızaya Giden Ekipler Karda Kapanan Yolda Mahsur Kaldı

Arızaya Giden Ekipler Karda Kapanan Yolda Mahsur Kaldı

1 saat önce

Arızaya giden ekipler karda kapanan yolda mahsur kaldıADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde elektrik arızasına giden elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Arızaya giden ekipler karda kapanan yolda mahsur kaldı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde elektrik arızasına giden elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.
Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesinde yağın kar yağışından dolayı yaşanan elektrik kesintilerine müdahale eden ve daha sonra tekrar Adıyaman'a dönmek isteyen elektrik dağıtım şirketi olan AKEDAŞ'a bağlı ekipler Gerger Dallarca Bölgesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan elektrik arıza ekipleri için jandarma ve karayolları ekipleri harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti.
Donma tehlikesi yaşayan ekipler, 5 saatlik çalışmaların ardından kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:34 Kaynak: İHA

Adıyaman, Gerger, Yerel
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