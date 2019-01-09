Arızaya Giden Ekipler Karda Kapanan Yolda Mahsur Kaldı
1 saat önce
Arızaya giden ekipler karda kapanan yolda mahsur kaldıADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde elektrik arızasına giden elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.
Arızaya giden ekipler karda kapanan yolda mahsur kaldı
ADIYAMAN - Adıyaman
'ın Gerger
ilçesinde elektrik arızasına giden elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.
Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesinde yağın kar yağışından dolayı yaşanan elektrik kesintilerine müdahale eden ve daha sonra tekrar Adıyaman'a dönmek isteyen elektrik dağıtım şirketi olan AKEDAŞ'a bağlı ekipler Gerger Dallarca Bölgesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan elektrik arıza ekipleri için jandarma ve karayolları ekipleri harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti.
Donma tehlikesi yaşayan ekipler, 5 saatlik çalışmaların ardından kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:34 Kaynak: İHA
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