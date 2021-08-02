Son dakika haber... ARIZAYI GİDERMEK İÇİN ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMA KAPILARAK ÖLDÜ

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'da, arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan Suriye uyruklu Ahmetto El Hasan, (30) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da, arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan Suriye uyruklu Ahmetto El Hasan, (30) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Külünçe Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmetto El Hasan, arızayı gidermek için mahalledeki aydınlatma direğine çıktı. El Hasan, çalıştığı sırada bir anda akıma kapıldı ve 6 metre yükseklikteki direkten düştü. Ağır yaralanan Ahmetto El Hasan'ı görerek yardımına koşanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı El Hasan, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan El Hasan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. El Hasan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... ARIZAYI GİDERMEK İÇİN ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMA KAPILARAK ÖLDÜ - Son Dakika

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