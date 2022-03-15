ARIZAYI GİDERMEK İÇİN ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMA KAPILDI - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yıldırım Kahraman (32) ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde arızayı gidermek için direğe çıkan elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yıldırım Kahraman, akıma kapıldı. Ağır yaralanan Kahraman, ekip arkadaşlarınca direkten indirilerek ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kahraman, ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile Kahramanmaraş'a sevk edildi.