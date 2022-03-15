ARIZAYI GİDERMEK İÇİN ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMA KAPILDI - Son Dakika
Üye Girişi

ARIZAYI GİDERMEK İÇİN ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMA KAPILDI

15.03.2022 14:29
ARIZAYI GİDERMEK İÇİN ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMA KAPILDI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yıldırım Kahraman (32) ağır yaralandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yıldırım Kahraman (32) ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde arızayı gidermek için direğe çıkan elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yıldırım Kahraman, akıma kapıldı. Ağır yaralanan Kahraman, ekip arkadaşlarınca direkten indirilerek ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kahraman, ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile Kahramanmaraş'a sevk edildi.

YORUMLAR
500
Güneş enerji sistemini kontrol etmek için çıktığı çatıdan düşmüştü Güneş enerji sistemini kontrol etmek için çıktığı çatıdan düşmüştü THODEX'İN FİRARİ CEO'SU ÖZER'İN AVUKATI: TÜM MAĞDURLARIN ZARARINI 2 HAFTA İÇERİSİNDE GİDERMEK İSTİYORUZ THODEX'İN FİRARİ CEO'SU ÖZER'İN AVUKATI: TÜM MAĞDURLARIN ZARARINI 2 HAFTA İÇERİSİNDE GİDERMEK İSTİYORUZ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARIZAYI GİDERMEK İÇİN ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMA KAPILDI - Son Dakika


Son Dakika
14:50 Hani bitmişti! Koronanın dünyaya yayıldığı Çin'de yeniden korona karantinası başladı: 30 milyon kişi etkilendi
14:48 Bu defa timsah değil, su aygırı: Nehirde gördüğü adama saldırdı, kolunu koparttı
14:47 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
14:37 Silahla vurulan vatandaş sokak ortasında acı içinde bağırdı!
14:30 Zelenski: Rusya diğer Avrupa ülkelerini de hedef alabilir! Bize yardım ederek kendinize yardım edin
14:29 Petek Dinçöz 8 yıllık evliliğini bitirdi: Anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık
14:29 Kerem Bürsin cephesi yeni aşk iddialarına cevap verdi: Hayatında kimse yok, yoğun tempoda çalışıyor
14:26 Karedeniz fırtınası rekora koşuyor! Trabzonspor tarihin en erken şampiyonu olabilir
14:13 ABD'ye ait uçak gemisinin satış fiyatı şaşkına çevirdi! 1 dolardan daha az
13:58 Rusya, Türklerin tahliyesi için mayınları temizliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 15:02:25. #1.11#
SON DAKİKA: ARIZAYI GİDERMEK İÇİN ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMA KAPILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement