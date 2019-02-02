Arızayı Gidermek İçin Çıktığı Elektrik Direğinde Akıma Kapılan İşçi Öldü
40 dakika önce
SİVAS'ta arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi Burak Demirci (31), hayatını kaybetti.
SİVAS'ta arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi Burak Demirci (31), hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Güneli köyünde meydana geldi. Elektriği kesilen köyün sakinleri, durumu elektrik dağıtım firmasına bildirdi. Köye gönderilen firma çalışanı Burak Demirci, arızayı gidermek için direğe tırmandı. Bu sırada elektrik akımına kapılan Burak Demirci, direkte asılı kaldı. Yapılan çalışma ile direkten indirilen Demirci için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burak Demirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Demirci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
- Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:07 Kaynak: DHA
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