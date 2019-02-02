Son Dakika Haberleri: Arızayı Gidermek İçin Çıktığı Elektrik Direğinde Akıma Kapılan İşçi Öldü

Arızayı Gidermek İçin Çıktığı Elektrik Direğinde Akıma Kapılan İşçi Öldü

40 dakika önce

SİVAS'ta arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi Burak Demirci (31), hayatını kaybetti.

Arızayı Gidermek İçin Çıktığı Elektrik Direğinde Akıma Kapılan İşçi Öldü, System.String[]
SİVAS'ta arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi Burak Demirci (31), hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Güneli köyünde meydana geldi. Elektriği kesilen köyün sakinleri, durumu elektrik dağıtım firmasına bildirdi. Köye gönderilen firma çalışanı Burak Demirci, arızayı gidermek için direğe tırmandı. Bu sırada elektrik akımına kapılan Burak Demirci, direkte asılı kaldı. Yapılan çalışma ile direkten indirilen Demirci için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burak Demirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Demirci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:07 Kaynak: DHA

Sivas, İşçi, Güncel
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