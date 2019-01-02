Arızayı Gidermek İçin, Soğukta Çıplak Ayakla Dereden Geçtiler
25 dakika önce
Arızayı gidermek için, soğukta çıplak ayakla dereden geçtiler -VEDAŞ ekiplerinin zorlu mücadelesiVAN - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş ekipleri, elektrik arızasını gidermek için eksi 15 derece soğukta çıplak ayakla dereden geçerek arızayı bulmaya çalıştılar.
Arızayı gidermek için, soğukta çıplak ayakla dereden geçtiler
-VEDAŞ ekiplerinin zorlu mücadelesi
VAN - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş ekipleri, elektrik arızasını gidermek için eksi 15 derece soğukta çıplak ayakla dereden geçerek arızayı bulmaya çalıştılar.
Kış mesaisine başlayan VEDAŞ ekipleri, dere, tipi ve kara rağmen elektrik arızasını gideriyor. Van'ın Çatak
ilçesinde tipi ve kara rağmen pes etmeyen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş ekipleri, elektrik arızasını gidermek için hava koşullarına rağmen işlerinden geri kalmıyor. Yaklaşık 90 santim kara rağmen enerji nakil hattında meydana gelen arızayı gidermeye giden VEDAŞ ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen pes etmiyorlar. Karlı dağları aşarak önlerine çıkan dereleri de geride bırakan arza ekipleri, bölgeye enerji verebilmek için canla başla çalışıyorlar. Ekipler, kar engelinin yanı sıra eksi 15 derece soğukta çıplak ayakla dereden geçerek arızalı enerji nakil hatlarını onarmaya çalışmaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:58 Kaynak: İHA
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