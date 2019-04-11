Son Dakika Haberleri: Arızayı Kontrol Etmek İçin Girdiği Otobüsün Altında Kaldı

Arızayı Kontrol Etmek İçin Girdiği Otobüsün Altında Kaldı

30 dakika önce

Sakarya'da, tamir etmek için girdiği otobüsün altında kalan sürücü yaralandı.

Arızayı Kontrol Etmek İçin Girdiği Otobüsün Altında Kaldı, System.String[]
Sakarya'da, tamir etmek için girdiği otobüsün altında kalan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce'den Kocaeli Çayırova seferini gerçekleştiren 81 AAG 932 plakalı yolcu otobüsü, Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesi'ndeki terminale yolcu almak için girdi.

Burada arızaya bakmak için otobüsün altına giren sürücü Şükür Bayraktar, aracın körüğünün boşalması sonucu sıkıştı.

Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Bayraktar, sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:36 Kaynak: AA
Çayırova, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Güncel
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