Arızayı Kontrol Etmek İçin Girdiği Otobüsün Altında Kaldı
30 dakika önce
Sakarya'da, tamir etmek için girdiği otobüsün altında kalan sürücü yaralandı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:36 Kaynak: AA
'da, tamir etmek için girdiği otobüsün altında kalan sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce
'den Kocaeli Çayırova
seferini gerçekleştiren 81 AAG 932 plakalı yolcu otobüsü, Hendek
ilçesi Kemaliye
Mahallesi'ndeki terminale yolcu almak için girdi.
Burada arızaya bakmak için otobüsün altına giren sürücü Şükür Bayraktar, aracın körüğünün boşalması sonucu sıkıştı.
Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Bayraktar, sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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