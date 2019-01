Arizona Çölüne Göçmenler İçin Su Bırakan Gönüllüler Suçlu Bulundu

ABD'nin Arizona eyaletinde, her yıl çok sayıda kişinin çölü geçmeye çalışırken hayatını kaybettiği bir sınır noktasına göçmenler için su ve yiyecek bırakan dört yardım görevlisi çıkarıldıkları mahkemede suçlu bulundu.

Ağustos 2017'de koruma altındaki bir doğal yaşam parkına girmek suçundan yargılanan kadın gönüllülerin altı aya kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.



'Ölmek üzere olan insanlara su vermek yasa dışı sayıldı'



"No More Deaths" (Artık Ölümler Olmasın) adlı yardım kuruluşunun görevlileri, Cabeza Prieta parkında araba sürmek, federal koruma altındaki bir alana izinsiz girmek ve kişisel eşyalarını (su sürahileri ve fasulye konservesi) burada bırakmaktan suçlu bulundu.



10 yıldan uzun bir süredir Meksika'dan çölü kaçak olarak geçen göçmenlere, su, yiyecek ve ilaç yardımı yapan "No More Deaths" hareketine ilk kez dava açılmıştı.



Gönüllüler, ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidara gelmesinden sonra üzerlerindeki baskının arttığını söylüyorlar.



Catherine Gaffney adlı bir gönüllü mahkeme kararından sonra "Bu, sadece gönüllülere değil, halkın vicdanına karşı alınmış bir karar. Ölmek üzere olan birine su vermek yasa dışıysa, bu ülkenin yasalarında insanlık kalmamış demektir" dedi.

