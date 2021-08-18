Arizona'da 84 yaşındaki zanlı, banka soygunu suçundan 21 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika

ABD'nin Arizona eyaletinde 84 yaşındaki Robert Krebs, silahlı banka soygunu suçu nedeniyle 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Hayatının büyük bir kısmını banka soygunları nedeniyle parmaklıklar arkasında geçiren Krebs, Arizona Kredi Birliği'ne silahlı soygun yapmaktan 21 yıldan fazla hapis cezası aldı.
Yetkililer, Krebs'in Arizona'nın Tucson şehrinde 2018 yılının ocak ayında karıştığı soygunu hapishaneden çıktıktan 7 ay sonra yaptığını bildirdi.
Suçlunun avukatı Erin Carrillo, dışardaki hayata uyum sağlamakta zorluk yaşayan müvekkilinin hapishaneye geri dönmek istediğini ifade etti.
Duruşmaya tekerlekli sandalyede katılan ve duyma problemi yaşayan Krebs, hakimin soygundaki eylemleri için sorumluluğunu kabul edip etmediğine dair sorusunu cevaplamayı reddetti.
Kaynak: AA
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