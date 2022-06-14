Arizona'da orman yangını: 2 bin 500 ev tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Arizona'da orman yangını: 2 bin 500 ev tahliye edildi

14.06.2022 10:59

ABD'nin Arizona eyaletinin kuzeyinde çıkan iki orman yangını nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 ev tahliye edildi.

ABD'nin Arizona eyaletinin kuzeyinde çıkan iki orman yangını nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 ev tahliye edildi.

ABD'nin Arizona eyaletinin kuzeyinde yer alan Coconino'ya bağlı Flagstaff'ın eteklerindeki iki farklı noktada orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, yaklaşık 2 bin 500 ev de tahliye edildi. Coconino County Denetim Kurulu Başkanı Patrice Horstman, "Hepimiz güzel dağımızın yanışını izlemenin acısını hissettik. Tahliye edilenler ve evleri tehlike altında olanlar için bunun ne kadar zor bir zaman olduğunu biliyoruz" dedi.

Coconino'da acil durum ilan edilirken, yetkililer her iki yangının en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Şu ana kadar 6 bin 600 dönüm alan kül oldu.

(İHA)

Arizona'da orman yangını: 2 bin 500 ev tahliye edildi
Arizona'da orman yangını: 2 bin 500 ev tahliye edildi
Arizona'da orman yangını: 2 bin 500 ev tahliye edildi
Arizona'da orman yangını: 2 bin 500 ev tahliye edildi

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arizona'da orman yangını: 2 bin 500 ev tahliye edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
16:46 İç çamaşırının tanıtımı için kamera karşısına geçen Kim Kardashian'dan nefes kesen pozlar
16:32 Sarı-kırmızılılar teknik direktör arayışına hız verdi! Teklif götürülen Hagi: Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sele teslim olan Akyurt ilçesinde helikopterden incelemede bulundu
16:14 Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi
16:05 Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'dan bomba transfer! Yıldız golcüyle anlaşma çok yakın
15:51 NBA yıldızı Harrell arabasında uyuşturucuyla yakalandı! 5 yıl hapis cezası alması gündemde
15:47 Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
15:45 Harry Styles'in konserinde korkutan olay! Bir dinleyici 10 metre yükseklikten yere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 17:13:50. #1.12#
SON DAKİKA: Arizona'da orman yangını: 2 bin 500 ev tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement