Arizona'da orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayılıyor766 ev tahliye edildi, 2 bin 300 hektarlık alan kül oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Arizona'da orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayılıyor766 ev tahliye edildi, 2 bin 300 hektarlık alan kül oldu

20.04.2022 18:07

- Arizona'da orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayılıyor 766 ev tahliye edildi, 2 bin 300 hektarlık alan kül oldu ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Coconino County'de çıkan yangınların şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılması sonucu bölgede acil durum ilan edildi.

- Arizona'da orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayılıyor

766 ev tahliye edildi, 2 bin 300 hektarlık alan kül oldu

ARIZONA - ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Coconino County'de çıkan yangınların şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılması sonucu bölgede acil durum ilan edildi. Şu ana kadar 766 ev tahliye edilirken, alevler 2 bin 300 hektarlık alan küle döndü.

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Coconino County'nin farklı noktalarında yangın çıktı. Dün 30 metreye kadar yükselen alevler, Flagstaff'ın eteklerindeki evlerin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgede hızla ilerledi. Hızı saatte 80 kilometreye varan rüzgar, alevlerin otoyola kadar yayılmasına yol açtı. Yetkililer gerçekleştirdikleri basın toplantısında yangınlar nedeniyle şu ana kadar 766 ev ve bin hayvanın tahliye edildiğini, alevlerin kontrol altına alınana kadar kimsenin yaralanıp yaralanmadığının belirlenemeyeceğini açıkladı. Dün 40 hektarlık alana yayılan yangının, 2 bin 300 hektarlık alana ulaşmasının ardından bölgede acil durum ilan edildi.

Coconino Ulusal Ormanı sözcüsü Brady Smith yangının kuzeydoğuya, Kuzey Arizona Üniversitesi'ne ev sahipliği yapan Flagstaff'ın daha yoğun nüfuslu bölgelerinden ve Sunset Crater Volcano Ulusal Anıtı'na doğru ilerlediğini söyledi. Smith, "Alevlerin yoğun nüfuslu bir bölgeye yönelmemesi iyi" ifadelerini kullandı.

Arizona'da orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayılıyor766 ev tahliye edildi, 2 bin 300 hektarlık alan kül oldu
Arizona'da orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayılıyor766 ev tahliye edildi, 2 bin 300 hektarlık alan kül oldu
Arizona'da orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayılıyor766 ev tahliye edildi, 2 bin 300 hektarlık alan kül oldu
Arizona'da orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayılıyor766 ev tahliye edildi, 2 bin 300 hektarlık alan kül oldu

YORUMLAR
500
Borsa günü rekorlarla tamamladı Borsa günü rekorlarla tamamladı Otomobil takla attı: 3 yaralı Otomobil takla attı: 3 yaralı ABD'lilerin yüzde 56'sı uçak ve toplu taşımada maske zorunluluğunu destekliyor ABD'lilerin yüzde 56'sı uçak ve toplu taşımada maske zorunluluğunu destekliyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Arizona, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arizona'da orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayılıyor766 ev tahliye edildi, 2 bin 300 hektarlık alan kül oldu - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Rusya'da en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü
18:04 İsmail Ok MHP'den gönderildi, İYİ Parti'ye gidip Akşener'in elini öptü, son durağı AK Parti oldu
18:00 Alexander Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı!
17:59 Tutuklanan İbrahim Haskoloğlu sessizliğini bozdu
17:45 İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu
17:40 Burak Yılmaz yeni takımına imzayı atıyor!
17:20 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler yarışacak
17:07 Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak
17:00 Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü
16:50 A Milli Takım aradığı golcüyü İsviçre'de buldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 18:27:23. #1.11#
SON DAKİKA: Arizona'da orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayılıyor766 ev tahliye edildi, 2 bin 300 hektarlık alan kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement