Arizona'yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı - Son Dakika
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Arizona'yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı

04.09.2022 19:05

- Arizona'yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı ABD'nin Arizona eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

- Arizona'yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı

ARIZONA - ABD'nin Arizona eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Maricopa ilçesini kum fırtınası vurdu. Kum fırtınası nedeniyle 11 binden fazla hane elektriksiz kalırken, görüş mesafesinin düşmesi ile trafikte aksamalar yaşandı. Kum fırtınasının 80 kilometre genişliğe ve 6 bin fit yüksekliğe sahip olduğu ifade edildi. Kum fırtınasının yer yer rüzgar hızının yaklaşık saatte 105 kilometre hıza ulaştığı açıklandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Arizona'yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arizona'yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı - Son Dakika
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