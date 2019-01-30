Son Dakika Haberleri: Arjantin AB ile Biyodizel İhracatı Konusunda Anlaştı

Arjantin AB ile Biyodizel İhracatı Konusunda Anlaştı

1 saat önce

BUENOS Güney Avrupa ülkesi Arjantin, Avrupa ülkelerine biyodizel ihracatı yapmak üzere Avrupa Birliği (AB) ile anlaşmaya vardı.

Arjantin AB ile Biyodizel İhracatı Konusunda Anlaştı, System.String[]
BUENOS Güney Avrupa ülkesi Arjantin, Avrupa ülkelerine biyodizel ihracatı yapmak üzere Avrupa Birliği (AB) ile anlaşmaya vardı.

Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümet ile Arjantinli üretici birliklerinin AB'ye fiyat ve miktar konusunda verdiği taahhütlerin ardından daha önce devlet sübvansiyonları ve düşük fiyat politikasının yarattığı haksız rekabet nedeniyle durdurulan biyodizel satışının yeniden başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği Komisyonun 28 üye ülkede geçerli olacak anlaşmaya çarşamba günü onay verdiği ifade edildi.

Anlaşma kapsamında Komisyon üye ülkelere Arjantin'den ithal edilecek biyodizel için yüzde 25 ila yüzde 33,4 oranında anti-damping vergisi uygulanmasını önerecek. Buna karşılık biyodizel ithalatına uygulanan gümrük vergisinde indirime gidilecek.

Avrupa Komisyonu, biyodizelin ham maddesi olan bitkilere ihracat vergisi uygulandığı gerekçesiyle 2012'de Arjantin ve Endonezya'dan yapılan ithalat hakkında soruşturma başlatmıştı.

Komisyon Arjantin'in soya, Endonezya'nın palmiye yağına ihracat vergisi uygulamasının üreticilerin ham madde bakımından sübvanse edilemesi anlamına geldiği sonucuna varmış, 2013 yılında söz konusu ülkelerden yapılan ihracata anti-damping vergisi getirmişti.

Ülkelerin anlaşmazlığı Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) taşıması üzerine AB söz konusu vergileri kaldırmak zorunda kalmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:25 Kaynak: AA

Güney, Avrupa, Avrupa Birliği, Arjantin, Güncel
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