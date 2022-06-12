Arjantin, ABD'nin yaptırım uyguladığı İran Havayollarından Venezuela'ya devredilen uçağa el koydu

BUENOS Arjantin'de, ABD'nin yaptırım uyguladığı İran havayolu şirketi Mahan Havayollarından Venezuela'nın devlet havayolu şirketi Conviasa'nın alt kuruluşu Emtrasur Kargoya kullanım hakları devredilen bir kargo uçağı havalimanında alıkonuldu.

Arjantin basınında çıkan habere göre, ülkenin başkenti Buenos Aires yakınındaki Uluslararası Ezeiza Havalimanı'nda bulunan Venezuela bayraklı, 5'i İranlı 14'ü Venezuelalı 19 kişilik mürettebatı olan Boeing 747-300 tipli YV3531 kayıt numaralı kargo uçağının operasyonları durduruldu.

Arjantin'in vize talep etmemesi nedeniyle Venezuelalıların pasaportlarının teslim edildiği, İranlı mürettebatın pasaportlarına el konulduğu ancak tarifeli bir uçakla Arjantin'den ayrılabilecekleri aktarıldı.

Güvenlik güçleri tarafından aranan, araba parçaları taşıdığı belirlenen kargo uçağının Arjantin'e Venezuela'nın başkenti Karakas'tan 6 Haziran'da geldiği, 7 Haziran'da Karakas'a dönmesinin planlandığı ancak yakıt yetersizliği nedeniyle bu uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Uçağın, 8 Haziran'da yakıt almak üzere Arjantin'den Uruguay'a hareket ettiği ancak Uruguay'ın hava sahasını kapatması üzerine yakıt alamadan Arjantin'e geri döndüğü açıklandı.

Olay, muhalif milletvekili Gerardo Milman'ın uçak hakkında hükümetten rapor talep etmesi üzerine basına yansıdı.

Öte yandan, Mahan Havayolları, bazı haberlerde çıkan uçağın Emtrasur'a kiralandığı iddiasını yalanladı ve mülkiyeti bir yıllığına Emtrasur'a devredilen uçağın mürettebatının Mahan Havayolları ile ilgisinin bulunmadığını açıkladı.