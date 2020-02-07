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Arjantin Antarktikası'nda kayıtlı tarihin en sıcak günü yaşandı
12 dakika önce
Arjantin Antarktikasında 6 Şubat Perşembe günü 18,4 derece ile kayıtlardaki en sıcak gün olarak tarihe geçti.
Arjantin Antarktikası yani Arjantin'in Antarktika kutup bölgesindeki topraklarında 6 Şubat Perşembe günü kayıtlardaki en sıcak gün olarak tarihe geçti.
Öğle saatlerinde 18,3 dereceye kadar çıkan rekor sıcaklık Arjantin Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından duyuruldu. Sıcaklık Arjantin'in kutuptaki Esperanza araştırma üssünde tespit edildi. 1961'den bu yana düzenli kayıt tutan meteoroloji servisinin açıklamalarına göre bir önceki rekor sıcaklık 17,5 dereceydi ve 24 Mart 2015 tarihinde kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:11
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