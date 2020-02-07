Arjantin Antarktikası'nda kayıtlı tarihin en sıcak günü yaşandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Arjantin Antarktikası'nda kayıtlı tarihin en sıcak günü yaşandı - Son Dakika Dünya

Arjantin Antarktikası'nda kayıtlı tarihin en sıcak günü yaşandı

12 dakika önce

Arjantin Antarktikasında 6 Şubat Perşembe günü 18,4 derece ile kayıtlardaki en sıcak gün olarak tarihe geçti.

Arjantin Antarktikası'nda kayıtlı tarihin en sıcak günü yaşandı, System.String[]

Arjantin Antarktikası yani Arjantin'in Antarktika kutup bölgesindeki topraklarında 6 Şubat Perşembe günü kayıtlardaki en sıcak gün olarak tarihe geçti.


Öğle saatlerinde 18,3 dereceye kadar çıkan rekor sıcaklık Arjantin Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından duyuruldu. Sıcaklık Arjantin'in kutuptaki Esperanza araştırma üssünde tespit edildi. 1961'den bu yana düzenli kayıt tutan meteoroloji servisinin açıklamalarına göre bir önceki rekor sıcaklık 17,5 dereceydi ve 24 Mart 2015 tarihinde kaydedildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Arjantin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 16 il için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı
İstanbul valiliğinden kar uyarısı Koronavirüs salgınının yarasadan değil pangolinden yayıldığı ortaya çıktı Çinli doktordan korkunç açıklama: Hükümet 11 milyon insanı feda etti

Son Dakika Haberleri
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 17:24:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arjantin Antarktikası'nda kayıtlı tarihin en sıcak günü yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]