Arjantin, BioNTech/Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı - Son Dakika

Arjantin, BioNTech/Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

23.12.2020 06:29
Arjantin, BioNTech/Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı, System.String[]

BUENOS Arjantin Ulusal İlaç, Gıda ve Sağlık Teknoloji İdaresi (ANMAT), Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği "BNT162b2" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil durumda...

BUENOS Arjantin Ulusal İlaç, Gıda ve Sağlık Teknoloji İdaresi (ANMAT), Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği "BNT162b2" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil durumda kullanımını onayladı.

ANMAT'tan yapılan yazılı açıklamada, BioNTech/Pfizer aşısının "kabul edilebilir bir fayda-risk dengesi" sağladığı belirtilerek ülkede 1 yıl boyunca reçeteli satış şartıyla onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, aşının güvenliğinin ve etkinliğinin yakından izlenmesi için Risk Yönetim Planına uyulması ve ilerleme raporlarının, değişikliklerin ve güncellemelerin Ulusal İlaç Enstitüsü'ne sunulması gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Arjantin hükümetiyle BioNTech/Pfizer arasında henüz anlaşma sağlanamamasına rağmen, BNT162b2, ülkede kullanımı onaylanan ilk Kovid-19 aşısı oldu.

Arjantin Sağlık Bakanı Ginez Gonzalez Garcia, pazar günü, BioNTech/Pfizer ile görüşmelerin devam ettiğini, gizlilik nedeniyle neyin anlaşmazlığa neden olduğunu açıklamayacağını belirtmiş ve görüşmelerin olumlu yönde sonuçlanacağına dair umutlu olduğunu kaydetmişti.

BioNTech/Pfizer aşının kullanımının onaylanması için aralık ayının başında ANMAT'a başvuruda bulunmuştu.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de 42 bin 254 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 1 milyon 555 bin 279 kişide görüldü.

Uğur Şahin, Arjantin, Pfizer, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin, BioNTech/Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, koronavirüs salgınında 4 ilin son durumunu paylaştı! Hatay'da vaka oranındaki düşüş dikkat çekti Malatya'da devlet yurdunda kalan 7 kız çocuğu kayboldu '2020'nin Uluslararası En İyi 15 Dizisi' açıklandı! Listede bir Türk yapımı da var Kanada'da 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili bulundu Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den koronanın mutasyonuyla ilgili hayati uyarı: 2021'i de kaptırmayalım Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den koronanın mutasyonuyla ilgili hayati uyarı: 2021'i de kaptırmayalım         
00:38
Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı         
23:44
Türk hackerlar, Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'in sitesini çökertti Türk hackerlar, Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'in sitesini çökertti         
23:26
Kürk giydiği için protesto edilen Kylie Jenner, bu kez göğüslerini sergiledi Kürk giydiği için protesto edilen Kylie Jenner, bu kez göğüslerini sergiledi         
22:57
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Koronavirüsün ev içi bulaşma oranı yüzde 85'e yükseldi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Koronavirüsün ev içi bulaşma oranı yüzde 85'e yükseldi         
21:32
Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti         
20:17
Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi         
18:48
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in komisyona sunduğu rakam Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in komisyona sunduğu rakam         
13:38
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı         
11:43
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
"Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 06:39:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arjantin, BioNTech/Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei