Arjantin bu olayı konuşuyor! Tren hareket halindeyken raylara düşen kadının mucizevi kurtuluş anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Arjantin bu olayı konuşuyor! Tren hareket halindeyken raylara düşen kadının mucizevi kurtuluş anı kamerada

19.04.2022 15:55

Arjantin'de bir tren istasyonunda yaşanan olayda 24 yaşındaki kadın, trenin geçtiği esnada sendeleyerek raylara düştü. Tren istasyonundaki inanılmaz kurtuluş güvenlik kamerasına kaydedilirken, hastaneden 12 gün sonra taburcu edilen kadın, "Nasıl hayatta kaldım, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Arjantin'de geçtiğimiz 29 Mart'ta Buenos Aires'e bağlı Gonzalez Catan'da 24 yaşındaki Candela isimli kadının, Independencia İstasyonu'nda beklediği sırada tansiyonu düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda dengesini kaybederek sendelediği görülen kadın, trenin geçtiği esnada platformdan raylara düştü.

MUCİZEVİ KURTULUŞ

Çevredekiler büyük panik yaşarken, trenin durdurulduğu ve kadının görevliler tarafından kurtarıldığı görüldü. Tekerlekli sandalyeyle ambulansa götürülerek Dr. Alberto Balestrini Hastanesine kaldırılan ve vücudunda kırıkları olduğu öğrenilen Candela, 12 gün sonra taburcu oldu. Kadının inanılmaz kurtuluşu ise ülke gündemine oturdu.

Trenin geçtiği sırada raylara düşen kadının inanılmaz kurtuluşu

"NASIL HAYATTA KALDIM, BİLMİYORUM"

Bir televizyon kanalına konuşan ve taburcu olduktan sonra olay anına ait görüntüleri izlediğini söyleyen Candela, "Tansiyonum aniden düştü. Önümdeki kişiyi uyarmaya çalıştım ve bayıldım. Başka bir şey hatırlamıyorum. Nasıl hayatta kaldım, bilmiyorum. Olanları anlamlandırmaya çalışıyorum" ifadeleriyle yaşadığı şoku anlattı. Görgü tanıklarından biri ise, "Bu kadın yeniden doğdu. Bu inanılmaz" şeklinde konuştu.

Arjantin bu olayı konuşuyor! Tren hareket halindeyken raylara düşen kadının mucizevi kurtuluş anı kamerada
YORUMLAR
500
Çorum'dan yılın ilk çeyreğinde 213 milyon dolarlık ihracat Çorum'dan yılın ilk çeyreğinde 213 milyon dolarlık ihracat Arjantin, Güney Atlas Okyanusu'ndaki Yeni İngiliz Askeri Tatbikatını Kınadı Arjantin, Güney Atlas Okyanusu'ndaki Yeni İngiliz Askeri Tatbikatını Kınadı

Buenos Aires, Arjantin, Mart, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arjantin bu olayı konuşuyor! Tren hareket halindeyken raylara düşen kadının mucizevi kurtuluş anı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Arjantin bu olayı konuşuyor! Tren hareket halindeyken raylara düşen kadının mucizevi kurtuluş anı kamerada
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
15:07 Ukrayna garantörlük talep etti, NATO ülkeleri karıştı
15:01 Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi: Sadece fotoğraf çektim
14:39 İrlanda'dan İstanbul'a saç ektirmek için gelen adam, hayatını kaybetti! Acılı ağabey estetik merkezini suçluyor
14:30 Taklit videolarıyla meşhur olan fenomen Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirdi: Yeni adı Melis!
14:18 Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Suriyeliler var: Biz neden 3 milyon Suriyeliye bakmak zorundayız?
14:16 Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi! Salmonella virüsü nedeniyle pek çok ülke ürünü toplatmıştı
14:10 HDP'li Semra Güzel'in Norveç'e kaçtığı öne sürülmüştü! Emniyet açıkladı: Fotoğraf, Diyarbakır'da bir sanat galerisinde çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 16:05:45. #1.13#
SON DAKİKA: Arjantin bu olayı konuşuyor! Tren hareket halindeyken raylara düşen kadının mucizevi kurtuluş anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement