Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a suikast girişimi: Silah tutukluk yaptı - Son Dakika
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Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a suikast girişimi: Silah tutukluk yaptı

05.09.2022 10:44

Arjantin Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez, C5N isimli kanala yaptığı açıklamada, olayın ardından saldırganın gözaltına alındığını, silahın da analize gönderildiğini söyledi.

Arjantin Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez, C5N isimli kanala yaptığı açıklamada, olayın ardından saldırganın gözaltına alındığını, silahın da analize gönderildiğini söyledi.

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Kaynak: DailyMotion.com

Arjantin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a suikast girişimi: Silah tutukluk yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a suikast girişimi: Silah tutukluk yaptı - Son Dakika
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