Arjantin Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez, C5N isimli kanala yaptığı açıklamada, olayın ardından saldırganın gözaltına alındığını, silahın da analize gönderildiğini söyledi.
Kaynak: DailyMotion.com
Arjantin, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a suikast girişimi: Silah tutukluk yaptı - Son Dakika
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