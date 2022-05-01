Arjantin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika
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Arjantin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

01.05.2022 22:53
Arjantin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

BUENOS Arjantin'de binlerce kişi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa döküldü.

BUENOS Arjantin'de binlerce kişi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa döküldü.

Çeşitli organizasyonların çağrısıyla Başkent Buenos Aires'in merkezini dolduran kalabalık, 1 Mayıs'ı kutladı.

Hükümete yakın kesimler, 9 Temmuz Caddesi'nde toplandı.

Göstericiler, Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümetindeki anlaşmazlıkların son bulması ve hükümetten daha fazla istihdam ile yardım talebinde bulundu.

Hükümete muhalif sol görüşlü gruplar ise şehir merkezinden Devlet başkanlığı binası Casa Rosada önündeki Mayıs Meydanı'na kadar yürüdü.

Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, Uluslararası Para Fonu ile varılan borç ödeme anlaşmasını protesto etti.

Arjantin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
Arjantin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
Arjantin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
Arjantin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
Arjantin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

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Buenos Aires, Arjantin, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arjantin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika
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