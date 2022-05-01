Arjantin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika

BUENOS Arjantin'de binlerce kişi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa döküldü.

Çeşitli organizasyonların çağrısıyla Başkent Buenos Aires'in merkezini dolduran kalabalık, 1 Mayıs'ı kutladı.

Hükümete yakın kesimler, 9 Temmuz Caddesi'nde toplandı.

Göstericiler, Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümetindeki anlaşmazlıkların son bulması ve hükümetten daha fazla istihdam ile yardım talebinde bulundu.

Hükümete muhalif sol görüşlü gruplar ise şehir merkezinden Devlet başkanlığı binası Casa Rosada önündeki Mayıs Meydanı'na kadar yürüdü.

Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, Uluslararası Para Fonu ile varılan borç ödeme anlaşmasını protesto etti.