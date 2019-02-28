Son Dakika Haberleri: Arjantin'de 11 Yaşındaki Tecavüz Mağduru Kız Çocuk Kürtaj Olmak İstedi, Doktorlar Sezaryen...
BBC

Arjantin'de 11 Yaşındaki Tecavüz Mağduru Kız Çocuk Kürtaj Olmak İstedi, Doktorlar Sezaryen...

1 saat önce

Büyükannesinin sevgilisinin tecavüzüne uğrayan ve gebeliği sonlandırmak isteyen 11 yaşındaki çocuğa 'riskli olduğu' gerekçesiyle sezaryen ameliyatı yapılması tartışmaya neden oldu.

Arjantin'de 11 Yaşındaki Tecavüz Mağduru Kız Çocuk Kürtaj Olmak İstedi, Doktorlar Sezaryen..., System.String[]
Arjantin'de doktorların tecavüze uğrayan 11 yaşındaki kız çocuğa kürtaj yerine sezaryen ameliyatı yaptığı ortaya çıktı.

Büyükannesinin beraber yaşadığı sevgilisinin tecavüzüne uğrayarak hamile kalan kız gebeliğini sonlandırmak istiyordu.

Doktorlar ise riskli olduğu gerekçesiyle ameliyatı haftalarca erteledikten sonra 23 haftalık gebe çocuğa sezaryen ameliyatı yaptı.

Fetüsün canlı olduğu, hayatta kalmasınınsa neredeyse imkansız olduğu belirtildi.




'O yaşlı adamın içime koyduğu şeyi çıkarın'

Arjantin medyası, kız çocuğun en başından beri hamileliğini bitirmek istediğini, yetkililere de "O yaşlı adamın içime yerleştirdiği şeyin çıkarılmasını istiyorum" dediğini aktardı.

Ülkede kürtaj, tecavüz vakaları ile annenin sağlığının tehlikede olduğu durumlarda yasal.

Kızın bakımının kime ait olduğu konusu ise belirsizdi. Annesi kızın vesayetini bir süre önce büyükanneye devretmişti ve kürtaj için rızası yasal olarak yeterli değildi.

Sonunda tecavüzcü ile beraber yaşadığı için vesayet büyükannenin elinden alındı.

Ancak yerel bir hastanedeki bazı doktorlar bu defa kişisel inançları nedeniyle kürtaja karşı çıktı.

Salı günü ise ülkenin kuzeyindeki Tucuman eyaletinin sağlık yetkilileri, söz konusu hastanenin yöneticisine aile mahkemesinin kararına uyarak "hem kız çocuğun hem de bebeğin kurtarılması için gereken prosedürleri gerçekleştirmeleri" talebinde bulundu.

Söz konusu mahkeme ise böyle bir ifade kullanmadıklarını savundu.

Öte yandan doktorlar "iki yaşamı da kurtarmak" amacıyla değil, kızın yaşamını riske atmamak için sezaryen ameliyatı yaptıklarını öne sürdü.

İnsan hakları kuruluşları, sağlık yetkililerini kız çocuğa "işkence etmekle" suçluyor.

Arjantin'de kürtaj konusu sık sık infiale neden oluyor.

Meclis geçen yıl kadınlara hamileliklerin ilk 14 haftasında kürtaj olabilme hakkını tanıyan tasarıyı yapılan oylamada reddetmişti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:04 

Arjantin, Yenikadinda Gösterme, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babaannesinin Sevgilisi Tarafından Cinsel İstismara Uğrayan 11 Yaşındaki Kız Çocuğu, Doğum Yaptı Yetiştirme Yurdundan Kaçan 3 Genç Kız, Kuaföre Para Ödemeyince Yakalandı

Cani Adam Öldürdüğü Kadınların Parçalarını Köpeklerine Yedirdi 9 Yaşındaki Çocuk Sahte Tabancayla Kuyumcu Soymaya Çalıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 19:53:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arjantin'de 11 Yaşındaki Tecavüz Mağduru Kız Çocuk Kürtaj Olmak İstedi, Doktorlar Sezaryen...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]