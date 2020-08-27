- Arjantin'de 15 bin hektar ormanlık alan kül oldu - Son Dakika

- Arjantin'de 15 bin hektar ormanlık alan kül oldu

- Arjantin'de 15 bin hektar ormanlık alan kül oldu Arjantin'de çıkan orman yangınında 15 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu.

- Arjantin'de 15 bin hektar ormanlık alan kül oldu

BUENOS AIRES - Arjantin'de çıkan orman yangınında 15 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu.

Arjantin'de ormanlık alanda yangın çıktı. Arjantin'in Cordoba eyaletinde başlayan orman yangınında 15 bin hektardan fazla alan kül oldu. Nedeni henüz bilinmeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Arjantin hükümeti, yangın felaketiyle mücadele edebilmek için tüm birimlerini seferber etti. Yetkililer, Cordoba eyaletinde kısa sürede yayılan yangının son 12 yılın en kötüsü olduğunu bildirdi. Bir hafta önce başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

- Arjantin'de 15 bin hektar ormanlık alan kül oldu

Arjantin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 11:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Arjantin'de 15 bin hektar ormanlık alan kül oldu - Son Dakika

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