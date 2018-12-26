Arjantin'de 1980lerde Kaçırılan Kadın Ailesine Kavuştu
1 saat önce
Arjantin'de 32 yıl önce insan kaçakçıları tarafından alıkonulan kadın, polisih ihbar sonucu düzenlediği operasyonda kurtarıldı.
Arjantin
'de 1980li yıllarda insan kaçakçıları tarafından alıkonulan bir kadın Arjantin ve Bolivya
polisinin ortak operasyonuyla ailesine kavuştu. Polis
, 45 yaşındaki kadının Bolivya'nın güney şehri Bermejo'da olduğuna dair bir ihbar üzerine harekete geçti ve kadının bulunduğu evin konumunu tespit etti.
Polisin aybaşında düzenlediği operasyon sonucu, kadın ve dokuz yaşındaki oğlu yıllardır zorla alıkonuldukları evden kurtarıldı.
Arjantin polisi 25 Aralık
'taki yazılı açıklamasında, kadının Mar del Plata'daki ailesine döndüğünü duyurdu.
Kadının ve oğlunun isimleri kamuoyuyla paylaşılmadı. Açıklamada, 32 yıl önce yaşanan kaçırma olayının sorumluları hakkında ise bilgi verilmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:56
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