Arjantin'de 3 gözlü, 2 ağızlı doğan buzağı şaşkınlık yarattı
4 saat önce
Arjantin'de bir çiftçinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, bir buzağının 3 gözü ve 2 ağzı olduğu görüldü.
Arjantin Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:09 Kaynak: DHA
'de bir çiftçinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, bir buzağının 3 gözü ve 2 ağzı olduğu görüldü. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti.
Arjantin'in Santiago del Estero eyaletindeki Quimili ve Anatuya bölgeleri arasında yer alan Nasalo köyünde dünyaya gelen 3 gözlü ve 2 ağızlı buzağının, sosyal medyada büyük ilgi çekti. Yerel medya, buzağının vücudunda herhangi bir değişiklik olmadığını; ancak baş kısmında 3 göz ve 2 ağzı olduğunu duyurdu.
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