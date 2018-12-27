Son Dakika Haberleri: Arjantin'de 31 Yıl Önce Kaçırılan Kadın Kurtarıldı

Arjantin'de 31 Yıl Önce Kaçırılan Kadın Kurtarıldı

9 dakika önce

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de insan kaçakçıları tarafından kaçırılan kadın 31 yıl sonra kurtarıldı.

Arjantin'de 31 Yıl Önce Kaçırılan Kadın Kurtarıldı, System.String[]
BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de insan kaçakçıları tarafından kaçırılan kadın 31 yıl sonra kurtarıldı.

Arjantin basınında çıkan habere göre, 1987'de Bolivya'ya kaçırılan kadın, Arjantin ve Bolivya kolluk kuvvetlerinin operasyonu neticesinde 31 yıl sonra özgürlüğe kavuştu.

Güvenlik nedeniyle ismi verilmeyen kadın, 13 yaşındayken yaşadığı Mar del Plata şehrinde ablasının eşi tarafından Bolivya'ya iş vaadiyle taşınmaya ikna edildi. Taşınmayı kabul eden abla ve küçük kız kardeş, Bolivya'ya vardıklarında insan tacirleri tarafından alıkonuldu ve cinsel şiddete maruz kaldı.

Büyük kız kardeş alıkonulmalarından 3 ay sonra kız kardeşini ve yeni doğmuş bebeğini geride bırakma pahasına kaçmayı başardı ve 2014'te polise şikayette bulundu. Bu sayede kaçırılmalarından 27 yıl sonra yerel ve uluslararası çapta arama kurtarma çalışmaları başladı.

31 yıl süren mücadele

Yaklaşık 4 yıl süren çalışmalar neticesinde artık 44 yaşında olan kız kardeş ve 9 yaşındaki oğlu kurtarıldı.

31 yıl sonra kurtarılan kadın, kolluk kuvvetlerine ülkesine dönmek istediğini ve kendisini ve oğlunu alıkoyan kişinin bir kadın olduğunu söyledi. Kurtarılmadan önce garajda yaşadığını belirten kadın ve oğlunda yetersiz beslenme belirtilerine de rastlandı.

Arjantin'e getirilen kadın ve oğlu, Mar del Plata şehrinde ailesine kavuştu. Kadının, şimdi ise kendisini kaçıranların ve yıllarca zorla çalıştıranların yakalanması için güvenlik güçleriyle iş birliği yapması gerekiyor.

Kaçırıldıkları dönemde, büyük kız kardeşin henüz küçük bir bebekken bıraktığı ve şu anda 31 yaşında olan oğlunun akıbeti hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:49 Kaynak: AA

Güney Amerika, Arjantin, Güncel
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