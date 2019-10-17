Son Dakika Haberleri: Arjantin'de 44 kişiye mezar olan denizaltı için ilk suçlama
Son Dakika Güncel Arjantin'de 44 kişiye mezar olan denizaltı için ilk suçlama

Arjantin'de 44 kişiye mezar olan denizaltı için ilk suçlama

1 saat önce

BUENOS Arjantin'e ait denizaltının 44 kişilik mürettebatıyla yaklaşık 2 yıl önce Atlantik Okyanusu'nda batmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Arjantin Deniz Kuvvetlerinden 3 eski üst düzey yetkili, "görevini yerine getirmeme"yle suçlandı.

Arjantin'de 44 kişiye mezar olan denizaltı için ilk suçlama, System.String[]

BUENOS Arjantin'e ait denizaltının 44 kişilik mürettebatıyla yaklaşık 2 yıl önce Atlantik Okyanusu'nda batmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Arjantin Deniz Kuvvetlerinden 3 eski üst düzey yetkili, "görevini yerine getirmeme"yle suçlandı.

Arjantin basınında çıkan habere göre, denizaltının battığı dönemde aktif görevde bulunan Denizaltı Kuvvetleri Komutanı Hector Alonso, Denizaltı Kuvvetleri Lojistik Şefi Jorge Andres Sulia ve Denizaltı Kuvvetleri Operasyon Şefi Hugo Miguel Correa gelecek hafta hakim karşısına çıkacak.

Öte yandan, ARA San Juan'ın batmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha fazla kişinin suçlanabileceği belirtildi.

ARA San Juan'ın batması

Ülkenin güney ucundaki Ushuaia Limanı'ndan kuzeydeki Mar del Plata'daki üssüne dönmek için yola çıkan ARA San Juan'da 15 Kasım 2017 gecesi yangın çıkmıştı.

Denizaltı ertesi gün yangına sebep olan bataryanın denenmesi için 40 metre derine indirilmek istenmiş ve bu sırada batarak 44 mürettebata mezar olmuştu.

Arjantin donanmasına 1983'te katılan Alman yapımı dizel elektrikli denizaltı ARA San Juan, 18 ülkeden 4 binden fazla personelle yapılan çalışmalar sonucu kazadan bir yıl sonra Kasım 2018'de bulunmuştu.

Temmuz ayında Arjantin Ulusal Kongresi'ne sunulan ARA San Juan Araştırma Komisyonu raporunda ise denizaltının bataryalarından birinin su alarak yangına sebep olması ve akabinde meydana gelen patlama nedeniyle battığı belirtilmişti.

Raporda, denizaltının yangın ihbarından 11 saat sonra battığı bilgisi paylaşılmış ve Deniz Kuvvetlerinin, ARA San Juan'dan gelen yangın ihbarını ciddiye almadığına yer verilmişti.

Atlantik Okyanusu, San Juan, Arjantin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:26 Kaynak: AA
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