Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem

11.05.2022 03:38
Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 193,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Salta eyaletine bağlı, Şili sınırı yakındaki San Antonio de los Cobres bölgesinin 79 kilometre kuzey batısı olduğunu açıkladı.

Şili'de de hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can veya mal kaybı da bildirilmedi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Güney Amerika, Arjantin, Şili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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