Arjantin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gösterileri düzenlendi - Son Dakika
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Arjantin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gösterileri düzenlendi

09.03.2022 00:56
Arjantin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gösterileri düzenlendi

BUENOS Arjantin'de binlerce kişi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri yaptı.

BUENOS Arjantin'de binlerce kişi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri yaptı.

Başkent Buenos Aires'in merkezindeki çeşitli noktalarda bir araya gelen çoğunluğu kadın binlerce kişi, Ulusal Kongre Binasına kadar yürüdü.

Çeşitli grupların çağrısıyla toplanan ve Kongre önündeki meydanı dolduran kalabalık, kadın erkek eşitliği için sloganlar attı. Kimi göstericiler cinayete kurban giden yakınları için adalet isterken bazı göstericiler de kadınlar için güvenlik eksikliğinden şikayet etti.

Kongre'nin önünde kurulan sahnede okunan bildirilerde kadına karşı şiddet sert bir dille kınandı.

Bazı göstericiler de hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile vardığı, Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisinde tartışılan borç ödeme anlaşması yapmasını protesto etti.

Gösteriler nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Öğlen saatlerinde başlayan gösterilerin geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Arjantin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gösterileri düzenlendi
Arjantin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gösterileri düzenlendi
Arjantin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gösterileri düzenlendi
Arjantin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gösterileri düzenlendi

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Dünya Kadınlar Günü, Arjantin, Kongre, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gösterileri düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arjantin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gösterileri düzenlendi - Son Dakika
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